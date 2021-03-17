Психотерапевт назвала 13 причин, почему не получается похудеть

Начинать худеть нужно с «головы», считает доктор медицинских наук, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева Татьяна Караваева, пишет «Доктор Питер».

«Эта весна особенная. В условиях пандемии коронавируса не получалось вести активный образ жизни», - отметила врач.

Желающих похудеть к весне много, но не у всех получается достичь желаемого веса. Караваева перечислила частые ошибки худеющих.

В первую очередь, нужно правильно выбрать мотивацию, худеть стоит для того, чтобы лучше выглядеть, а не для того, чтобы устроить личную жизнь. Не нужно путать проблемы со здоровьем с проблемами коммуникации, стройность не нужно приравнивать к счастью.

Проблемы со сном также мешают худеть. «Ночью, особенно во время первой фазы сна, в гипофизе вырабатывается гормон соматотропин. Без него практически невозможно похудеть, даже при соблюдении жестких ограничений в еде», - рассказала врач.

Нереалистичные цели, например сбросить за месяц 20 кг обречены на провал, а чувство, что прийти к цели не получается ведет к стрессу и «заеданию».

Слишком жесткие диеты вредят здоровью, а результат после них трудно удержать. «Если мучить себя голодом и целый день думать о еде, то велик риск сорваться и все испортить», - напомнила психотерапевт.

Ошибкой является отказ от еды после шести вечера. «Все потерянное быстро вернется. Организм обидчивый. Если он понимает, что вы можете лишить его пищи дольше чем на 12 часов и в принципе от хозяина можно ожидать все что угодно, то начинает запасать жиры. Оптимально, если последний легкий перекус будет за 2-3 часа до сна», - посоветовала Караваева.

Диета не означает отказа от вкусных блюд и интересных рецептов, нужно заранее найти их и готовить вкусные и полезные блюда.

Неправильно есть быстро, так как чувство насыщения приходит не сразу, а с опозданием на 20 минут.

Есть с больших тарелок, глядя в телевизор - популярная проблема. «Тарелки небольшого размера на столе позволяют психологически «насытиться» маленькой порцией», а отказ от телевизора позволит сосредоточиться на еде и не переедать.

Сложно сидеть на диете, когда в доме полно соблазнов - сладости, майонез, выпечка.

Многие переедают, стараясь справиться со злостью или обидой. Таким людям просто диета не поможет, так как усилится тревога, нужна работа с психологом.

Мифом является безобидность бокала сухого вина за ужином. «Любой алкоголь повышает аппетит и за бокалом вина скоро в ход может пойти закуска с калорийным сыром и виноградом, а потом и жареная картошечка», - рассказала специалист.

Частые взвешивания не дают результата, а только расстраивают и повышают стресс. Не стоит вставать на весы чаще чем раз в неделю.

Не получается худеть у тех, для кого еда - единственное удовольствие в жизни. «Надо найти что-то еще, что приносит радость и на что можно с удовольствием отвлечься - спорт, хороший фильм, прогулки, творчество», - посоветовала психотерапевт.