Посольство России назвало безосновательными обвинения США о вмешательстве Москвы в выборы

Доклад Нацразведки США о вмешательстве России в президентские выборы состоит из безосновательных утверждений, говорится в заявлении, опубликованном во вторник в Facebook посольства РФ в Вашингтоне.

"Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы. Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий", - отметили в диппредставительстве.

В посольстве заявили, что США поддерживают негативный фон вокруг России. "Констатируем, что Вашингтон продолжает практику "мегафонной дипломатии", главная цель которой - поддерживать негативный фон вокруг России. Возлагать ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков. Такой настрой администрации вряд ли соответствует предложенному нами равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов", - сообщили в российском диппредставительстве.

Подчеркивается, что действия Вашингтона не способствуют нормализации двусторонних отношений.

В докладе американской разведки говорится, что Россия во время выборов якобы стремилась дискредитировать победившего на президентских выборах Джо Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит.

США могут представить санкции за вмешательство в выборы на следующей неделе.