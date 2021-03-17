Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

В среду в Москве и Московской области будет облачно, воздух прогреется до двух градусов.

"Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся на северо-восточной периферии циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве от ноля до плюс 2 градусов, по области - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла", - сообщает портал "Метеоновости".

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, атмосферное давление днем составит 746 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что к выходным в московском регионе похолодает, по ночам будет до 14 градусом мороза.