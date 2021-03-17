В Европалате считают, что нужно ослаблять санкции и улучшать отношения с Россией

ЕС допускал ошибки в отношениях с Россией, считает президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль. Об этом он написал в статье в австрийском издании Kurier.

По его мнению, отношения Европы с Россией достигли низшей точки, но есть шанс на перезагрузку. Для этого следует наводить мосты, а не возводить преграды. Ляйтль считает, что Брюсселю следует постепенно ослаблять санкции, создавая доверительную атмосферу. Кроме того, нужно налаживать взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры.

Президент палаты добавил, что ЕС следует в ситуации с Украиной сохранять нейтралитет, как делает Австрия.

Он пишет, что глобальные вызовы, такие как изменение климата, пандемия, проблемы цифровизации, могут стать точками приложения усилий.