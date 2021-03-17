Шойгу: выстраиванию отношений с Турцией мешает ее членство в НАТО

Отношения между Россией и Турцией оценил глава Минобороны Сергей Шойгу в интервью казахстанскому агентству Tengrinews, оно опубликовано в среду.

"Если говорить об отношениях с Турцией, у нас идет очень непростая, очень сложная, но очень результативная работа. Совместная работа. Сложная потому, что мешают, и мешает то, что Турция - член НАТО", - рассказал Шойгу.

Он добавил, что этот же фактор дает уникальный опыт выстраивания отношения.

По словам Шойгу, России и Турции удается находить компромиссы даже там, где это кажется невозможным. "Например, Идлибская зона деэскалации. Вообще, создание в свое время зон деэскалации в Сирии, на наш взгляд, это новая страница и новый механизм разрешения такого рода конфликтов", - пояснил он.

Россия и Турция совместно ведут патрулирование на северо-востоке Сирии и занимаются борьбой с террористами. "У нас идет совместная работа, довольно часто в совместном воздушном пространстве. И мы регулируем и контролируем многие пункты перехода, мы занимаемся вместе беженцами", - продолжил глава Минобороны России.

Также Шойгу особо отметил российско-турецкое взаимодействие по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. "Это такая очень непростая операция. Именно так я хотел бы ее назвать и никак иначе. Потому что в ней было задействовано огромное количество аргументов, элементов, мотивов", - сказал он.