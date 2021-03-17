Медленная ходьба повышает риск смерти от коронавируса в четыре раза

Британские ученые Университета Лестера установили, что риски умереть от коронавируса почти в четыре раза выше у тех людей, которые медленно ходят, пишет The Daily Mail.

Проанализировав показатели более 412 тыс людей 40-69 лет из открытой медицинской базы, исследователи пришли к выводу, что темп ходьбы связан с тяжелым течением коронавируса.

Выяснилось, что люди с медленным темпом ходьбы умирали от коронавируса в 3,75 раза чаще. При этом ученые установили, что темп ходьбы более важный фактор, чем вес - у людей с нормальным весом и низким темпом ходьбы риск развития тяжелой формы коронавируса в 2,5 раза выше, чем у людей с лишним весом, но быстрым шагом.

Ученые объясняют это тем, что у людей с более быстрым темпом ходьбы более здоровая сердечно-сосудистая система.