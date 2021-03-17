Пассажирка погибла в лобовом столкновении в Казахстане

Смертельное ДТП случилось накануне вечером на трассе в Алматинской области, пишет Sputnik Казахстан.

Столкновение произошло на 33-м км трассы Алматы - Жетыген, автомобили Lexus и ВАЗ-21099 столкнулись лоб в лоб. Очевидца сообщили полиции, что Lexus, за рулем которого был 20-летний водитель, выехал на встречную полосу. После столкновения оба автомобиля оказались на обочине, ВАЗ-21099 опрокинулся на бок, находящаяся в нем 27-летняя пассажирка скончалась на месте. Оба водителя в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

Дознаватели Алматинской области выясняют причины и обстоятельства ДТП.