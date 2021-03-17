CNN: США могут ввести новые санкции против России на следующей неделе

Новые антироссийские санкции, связанные с вмешательством в выборы в США готовит администрация президента Джо Байдена, сообщает CNN со ссылкой на трех представителей Госдепартамента США.

Санкции могут быть введены на следующей неделе. Собеседники телеканала добавили, что санкции будут нацелены на несколько стран, в том числе Россию, Китай и Иран.

Ранее Нацразведка США подготовила доклад, согласно которому иностранные государства не предпринимали попыток оказать непосредственное вмешательство в процесс проведения выборов в США.

"У нас нет свидетельств тому, что какой-либо иностранный игрок пытался повлиять на технический аспект процесса голосования на выборах 2020 года в США, в том числе - на систему регистрации избирателей, учет бюллетеней, подсчет голосов или информирование о результатах", - отмечается в докладе.

Также в разведке указали, что некоторые иностранные государства, такие как Иран и Россия, распространяли несоответствующую действительности информацию, "чтобы подорвать общественное доверие в избирательные процессы и результаты".

"Систематических кибератак" из России зафиксировано не было.

"Мы определили, что Иран вел комплексную скрытую кампанию по оказанию влияния, чтобы снизить шансы бывшего президента Дональда Трампа на переизбрание. При этом Иран напрямую не пытался поддержать его соперника", - говорится в документе.