Вильфанд: к выходным в Европейскую Россию вернутся морозы

Похолодание случится в центре Европейской России к выходным, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

Ветер сменит направление на северное в пятницу. "Температурный фон будет около нормы, а дальше еще понижение. В субботу ночные температуры -5…-10 градусов, прогнозируем, что дневные температуры также будут отрицательными", - сообщил синоптик.

В воскресенье в Москве будет до 10 градусов мороза, в Подмосковье - до 14. На юге также не стоит ждать тепла. "В феврале на юге России температуры приближались к 20-градусной отметке, а сейчас там градусов 9-10", - отметил Вильфанд.

По словам синоптика, именно перепады температур характерны для прихода весны в нашем регионе. В ближайшую неделю характер погоды останется неустойчивым.