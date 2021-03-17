Авария отключила электричество в большей части Грузии

Почти вся Грузия погрузилась во тьму, на крупной линии электропередач "Месхети" случилась авария, пишет Sputnik Грузия.

Электричество пропало около полуночи, света нет в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти, других городах и районах страны.

"Из-за отключения 400-киловаттной линии электропередач "Месхети", связывающей электросистемы Грузии и Турции, был прерван импорт электроэнергии из Турции, и электроснабжение было отключено большей части страны", - говорится в заявлении Государственной электросистемы Грузии.

Ведутся активные работы по устранению проблемы и восстановлению подачи электроэнергии.