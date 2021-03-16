Первая книга о растениях заповедного Кавказа издана учеными Кавказского биосферного заповедника

Группа ученых Кавказского биосферного заповедника издала книгу "Высокогорные растения Кавказского заповедника", об этом сообщается на официальной странице учреждения в Instagram.

Над изданием работали научные сотрудники Татьяна и Сергей Трепет, научные редакторы - Владимир и Татьяна Акатовы.

Татьяна Трепет пояснила, что "Высокогорные растения" - первая книга о наиболее характерных для природы Кавказа растениях, а также об эндемиках, реликтовых и краснокнижных видах.

"Помимо ботанического описания, истории названий, а также фото, на страницах книги есть важная информация. Например, о ядовитых растениях, которые можно встретить на тропах заповедника и в горных массивах Красной Поляны", - пояснила ученый.

Особое внимание авторы обратили на появление ряда видов растений на Западном Кавказе. В книге рассказывается, как некоторые растения смогли пережить ледниковый период, какое значение имели для этого Колхидские ворота и как на видовое разнообразие повлиял древний океан Тетис.