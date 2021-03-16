Новый скейт-парк появится в Краснодаре

Глава Краснодара Евгений Первышов поручил построить скейт-парт в сквере имени 80-летия образования Краснодарского края. Данное предложение было озвучено 15 марта на аппаратном совещании, сообщает пресс-служба администрации города.

"На ближайшей сессии буду ходатайствовать перед депутатами городской думы, чтоб утвердить дополнительное финансирование. Скейт-парк в Юбилейном необходимо сделать так же, как мы сделали в Вишняковском сквере, в сквере Дружбы народов", - отметил Первышов.

Помимо этого, на совещании говорилось о завершении работ по строительству скейт-парка в сквере Дружбы народов.