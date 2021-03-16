Посол Грузии провел встречу с ведущими туроператорами Азербайджана

Во вторник, 16 марта, посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе встретился с ведущими туроператорами Азербайджана.

На встрече, прошедшей в посольстве в Грузии, присутствовали также начальник Управления продаж авиационных перевозок AZAL Ниязи Гасанов, председатель Ассоциации туристических агентств Руфат Гаджиев и директор департамента международных связей Государственного агентства по туризму Севиндж Зейнал.

В начале встречи Патарадзе рассказал гостям о достигнутой между сторонами договоренности о возобновлении авиасообщения Баку-Тбилиси-Баку с 19 марта 2021 года.

Особое внимание посол Грузии уделил текущей ситуации в сфере туризма. В частности, он отметил, что пандемия коронавируса Covid-19 как во всем мире, так и в Грузии, сильно ударила по сектору, однако в последнее время эпидемиологическая ситуация в Грузии позволяет активизировать эту сферу. По словам дипломата, уже открылись зимние горнолыжные курорты и начали функционировать гостиницы и рестораны. Также он подчеркнул, что 15 марта в Грузии стартовал первый этап вакцинации.

Помимо этого, Патарадзе поведал гостям о возобновлении полетов в Грузию из разных стран мира, а также о последних правилах, введенных в Грузии для туристов, желающих въехать в страну, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 120 млн, из них более 2,6 млн человек скончались. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 275 685 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 268 693 жителя республики, умерли - 3658.