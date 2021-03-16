В Кабардино-Балкарии создадут спорткомплекс для занятий зимними видами спорта

В Кабардино-Балкарии в рамках развития массового спорта и обеспечения доступности спортивной инфраструктуры будут построены новые спортивные объекты. Об этом на своей странице в Instagram заявил глава республики Казбек Коков по итогам встречи в Москве с министром спорта России Олегом Матыциным.

"В 2020 году в нашем регионе построено более 30 спортивных объектов. Работу продолжаем. Так, помимо открытых плоскостных сооружений, в текущем году в Нальчике начнется строительство комплекса для занятий спортивным пятиборьем, а в 2022 г. - физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий зимними видами спорта", - поведал руководитель региона.

В пресс-службе главы Кабардино-Балкарии сообщили, что в 2021 году федеральные субсидии на развитие спортивной среды в Кабардино-Балкарии составят более 350 млн рублей.

Кроме того, отмечается, что в конце 2020 года правительство региона подписало соглашения с Минспорта России по объектам на сумму более 300 млн рублей, построить которые планируется в 2022-2023 годах. За счет этих средств, в том числе, планируется строительство крытого катка с искусственным льдом и физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий зимними видами спорта в Нальчике.