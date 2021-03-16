Сорокалетнюю свалку начали рекультивировать у станицы Зеленчукской

В станице Зеленчукской началась рекультивация полигона твердых бытовых отходов, мусор на который свозили на протяжении порядка 40 лет. Такое сообщение опубликовано на сайте главы и правительств Карачаево-Черкесии.

"Рекультивация позволит восстановить порядка 3 га земель и улучшить качество жизни почти 20 тыс человек, находящихся в зоне негативного воздействия свалки бытовых отходов. Реализация мероприятия займет один год", - сказано в нем.

Процесс пройдет в два этапа - технический и биологический. Первый уже начался, он подразумевает планировку поверхности и формирование откосов тела полигона, а также создание системы сбора фильтрата, обустройство водосборной канавы, противофильтрационного экрана и рекультивационных слоев.

