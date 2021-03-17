"Зеленые" планы Азербайджана могут коснуться и Армении

Прошло четыре месяца с момента подписания 9 ноября 2020 года соглашения о прекращении огня, положившего конец Второй карабахской войне. Армения сейчас находится в политическом кризисе из-за последствий поражения, а Азербайджан строит планы на будущее деоккупированных земель. Jamestown Foundation пишет, что правительство Азербайджана уже определило места для строительства солнечных и ветряных электростанций в шести районах Карабаха.

Уже не в первый раз Баку предпринимает практические шаги в отношении реализации своих планов по использованию возобновляемых источников энергии на освобожденной территории - 15 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно открыл первую мини-ГЭС в Лачинском районе. Реализация проектов использования возобновляемых источников энергии по всему Карабаху соответствует видению руководства Азербайджана по снижению зависимости страны от электроэнергии, производимой на ископаемом топливе. Эта концепция определяется планами Баку по радикальному преобразованию разрушенных войной территорий Карабаха за счет строительства там умных городов и деревень, о чем неоднократно заявлял президент Алиев с момента подписания соглашения о прекращении огня в ноябре прошлого года. Хотя правительство Азербайджана не раскрывает подробностей своих планов, уже очевидно, что неотъемлемая их часть включает создание возобновляемых источников выработки электроэнергии на освобожденных территориях.

Ожидается, что плотины гидроэлектростанций будут обеспечивать большую часть производства возобновляемой энергии в регионе. Алиев в своем выступлении, посвященном возвращению Лачина, подчеркнул значение Кельбаджарского и Лачинского районов как мест, где находятся истоки десяти важных рек Азербайджана. Четыре реки - Тертер, Базарчай, Хаченчай и Хакаричай - имеют длину более 100 километров.

В период между Первой и Второй карабахскими войнами гидроэлектростанции играли ключевую роль в электроснабжении сепаратистского региона. Карабах известен своим горным рельефом, особенно Кельбаджарский район. И до тех пор, пока прошлой осенью снова не разразились масштабные военные действия, годовая мощность гидроэлектроэнергии Карабаха достигала 187,5 мегаватт (МВт), а общая выработка электроэнергии равнялась 920 000 мегаватт-часов (МВт-ч), из которых 330 000 МВт-ч экспортировались в Армению. Тридцать карабахских гидроэлектростанций общей мощностью 112,5 МВт были переданы Азербайджану в соответствии с соглашением о прекращении огня от ноября 2020 года.

Однако концепция умного города включает в себя гораздо больше, чем просто разработка возобновляемых источников энергии для городских районов. Также важно развертывание инструментов для сбора данных в режиме реального времени обо всех видах явлений, включая, в частности, движение транспорта, качество воздуха и воды, загруженность больничной сети и уровни солнечной радиации. Располагая подобной информацией, правительство сможет действовать быстрее и эффективнее для решения традиционных проблем, с которыми сталкиваются все города, и даже предложить более инновационные подходы на основе имеющихся данных.

У Азербайджана пока нет большого опыта строительства умных городов, поэтому проекты в Карабахе послужат плацдармом для обучения специалистов. Опыт Азербайджана по интеграции возобновляемых источников в свой энергетический портфель также ограничен. Хотя страна лучше электрифицирована, чем ее соседи по региону, ей не хватает необходимых юридических и технических обоснований для интеграции возобновляемых источников энергии в свою сеть, в то время как огромный потенциал возобновляемых источников энергии не используется в значительной степени.

Тем не менее Баку заинтересован в увеличении доли возобновляемых источников энергии в своем портфеле производства электроэнергии по целому ряду причин. Производство электроэнергии в Азербайджане зависит от ископаемого топлива, а именно природного газа. 82% электроэнергии в стране вырабатывается электростанциями, работающими на природном газе или мазуте, в то время как гидроэнергетика составляет 18% от общего объема выработки электроэнергии.

Помимо снижения зависимости от углеродоемкого производства электроэнергии, Азербайджан заинтересован в освобождении значительных объемов природного газа для экспортных целей. С момента начала эксплуатации Южного газового коридора в конце декабря прошлого года у страны есть готовая и гибкая инфраструктура для выхода на европейские рынки. И недавние инвестиционные соглашения, подписанные с саудовской ACWA и эмиратской Masdar представляют собой первые шаги, предпринятые Баку для увеличения своих внутренних мощностей солнечной и ветровой энергии по вышеупомянутым причинам. Контракты, подписанные с компаниями Персидского залива, нацелены на увеличение возобновляемых мощностей Азербайджана на 440 МВт, что позволит ежегодно экспортировать около 500 млн кубометров природного газа.

Пока рано ожидать каких-либо ощутимых шагов в направлении совместных азербайджано-армянских энергетических проектов в Карабахе в ближайшее время. Однако региональные инфраструктурные проекты с участием обеих сторон могут стать следующим шагом на пути к взаимному примирению. Армения и Азербайджан уже начали работу по открытию общих транзитных коридоров, как это предусмотрено в соглашении о прекращении огня от ноября 2020 года. Возможно, будет налажено партнерство и в энергетической сфере.