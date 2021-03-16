США анонсировали антироссийские санкции за "вмешательство в президентские выборы"

В распространенном сегодня аппаратом директора национальной разведки США докладе, приписавшем России попытки повлиять на исход президентских выборов в США в 2020 году, анонсировано принятие соответствующих санкций.

"После рассмотрения данных заключений и доклада… министр финансов в сотрудничестве с госсекретарем, генпрокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за деятельность, которая, по нашему определению, является иностранным вмешательством в выборы в США", - говорится в докладе.

Доклад обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать нынешнего президента страны Джо Байдена, подорвать общественное доверие к процессу выборов и обострить социально-политическую в США. В документе также утверждается, что эти операции провела "группа российских правительственных организаций", передает РИА Новости.