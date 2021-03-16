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США анонсировали антироссийские санкции за "вмешательство в президентские выборы"

США анонсировали антироссийские санкции за &quot;вмешательство в президентские выборы&quot;

В распространенном сегодня аппаратом директора национальной разведки США докладе, приписавшем России попытки повлиять на исход президентских выборов в США в 2020 году, анонсировано принятие соответствующих санкций.

"После рассмотрения данных заключений и доклада… министр финансов в сотрудничестве с госсекретарем, генпрокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за деятельность, которая, по нашему определению, является иностранным вмешательством в выборы в США", - говорится в докладе.

Доклад обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать нынешнего президента страны Джо Байдена, подорвать общественное доверие к процессу выборов и обострить социально-политическую в США. В документе также утверждается, что эти операции провела "группа российских правительственных организаций", передает РИА Новости.

 

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Вестник Кавказа

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