Спасет ли Олимпийские игры в Японии китайская вакцина

Японию застало врасплох внезапное решение Международного олимпийского комитета (МОК) предоставить вакцины китайского производства спортсменам и официальным лицам, участвующим в летних Олимпийских играх в Токио и зимних Олимпийских играх в Пекине в следующем году, пишет The Diplomat. Оргкомитет Олимпийских игр Токио не смог скрыть своего замешательства, особенно после того, как ранее объявил, что вакцинация не будут предварительным условием проведения Игр.

МОК изначально поддержал решение Японии отказаться от вакцинации на основании успешного проведения чемпионатов мира и кубков в других странах, но с тех пор отступил от своей первоначальной позиции поощрения, а не требования вакцинации. 12 марта генеральный директор Олимпийских игр в Токио Муто Тоширо заявил: ”Я не знал о решении заблаговременно. Программа вакцинации проводится правительством Японии, и я не могу комментировать ситуацию”.

Накануне президент МОК Томас Бах объявил, что комитет покроет стоимость вакцин и ”уже работает с Олимпийским комитетом Китая над производством дополнительных доз, которые будут поставляться через международных партнеров”. Бах сказал, что благодарен ”за солидарность” и подчеркнул, что это ”новая веха в обеспечении безопасности Олимпийских игр”.

Заявление было сделано на фоне усиления общественного беспокойства: все больше японцев выступает за то, чтобы отложить или отменить Олимпийские игры. Отчасти это связано с новой волной заболеваемости коронавирусом в Токио, где первоначальное шестинедельное чрезвычайное положение было продлено на две недели до 21 марта.

Ожидается, что в летних Олимпийских играх в Токио примет участие около 12 тыс. спортсменов из 200 стран. Но на данном этапе Японии с трудом удается сдержать тревожный всплеск мутаций коронавируса, например, более заразного британского варианта и филиппинского штамма, несмотря на строгий иммиграционный контроль, который в настоящее время запрещает въезд всем иностранным туристам и новым владельцам виз. Согласно последнему опросу Mainichi Shimbun, только 7% респондентов хотят, чтобы Игры состоялись. По данным опроса Yomiuri Shimbun, проведенного в феврале, 70% респондентов считают, что вакцинация поможет решить проблемы.

Япония настаивает на проведении Олимпийских игр, которые должны стать символом глобального единства и выздоровления, но не подтвердила график вакцинации для населения в целом, не говоря уже об отдельной вакцинации для олимпийских спортсменов. Министр Японии, отвечающий за внедрение вакцины, Коно Таро заявил, что в соответствии с действующим графиком ”практически невозможно вакцинировать спортсменов к началу Олимпийских игр”.

Из-за отставания в развертывании вакцины в Японии вакцинации еще предстоит сыграть заметную роль в защите страны от пандемии. Меры противодействия COVID-19 на Олимпийских играх в Токио будут сосредоточены на частом проведении тестов ПЦР и поведенческом управлении. Марукава сказал, что будут ”приняты комплексные меры, чтобы спортсмены, не прошедшие вакцинацию, могли уверенно участвовать в соревнованиях”.

В Венгрии, Литве и Мексике спортсмены получили приоритетный доступ к вакцинам. Однако Олимпийские комитеты США, Великобритании и Германии указали на этические проблемы, связанные с разрешением для молодых и здоровых спортсменов получать вне очереди столь востребованные вакцины.

Безопасность двух вакцин, разработанных в Китае, также ставилась под сомнение в Европе и США, поскольку Пекин еще не опубликовал данные своих клинических испытаний. В феврале президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал вакцины китайского производства за отсутствие научного обоснования.

Министр Олимпийских игр Марукава Тамайо сказал, что японские спортсмены не имеют права на получение вакцины, предложенной Китаем, поскольку вакцина не была одобрена японскими органами здравоохранения, но препарат не запрещен для спортсменов из стран, которые одобрили китайскую вакцину.

Между тем, коронавирусная дипломатия Китая происходит на фоне международных призывов бойкотировать Олимпийские игры 2022 года в Пекине из-за критики обращения с уйгурским этническим меньшинством. Канада выступила с призывами запретить Китаю проводить Зимние Олимпийские игры 2022 года.