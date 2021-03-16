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В поселении в Гори произошла перестрелка, есть раненый

В поселении в Гори произошла перестрелка, есть раненый

Сегодня днем в поселении Верхвеби в городе Гори произошла перестрелка, в результате которой был тяжело ранен один человек.

Согласно предварительной информации, друг другу противостояли две группы, несколько человек были вооружены. По словам очевидцев, в общей сложности стороны совершили около десяти выстрелов.

В результате инцидента получил ранение мужчина, его госпитализировали в клинику "Гормеди".

Как отмечает телеканал "Мтавари", перестрелка началась в достаточно людном месте - в радиусе трехсот метров находятся больница, автозаправочная станция и автотехцентр.

В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты. Возбуждено уголовное дело, передает "Грузия Online".




 

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Вестник Кавказа

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