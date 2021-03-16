Казахстан к 2025 году будет экспортировать втрое больше лекарств

В Казахстане намерены увеличить объемы производства фармпродукции и ее экспорт, об этом рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития республики Бейбут Атамкулов.

В 2021 году объем производства фармацевтической отрасли запланирован на уровне 105% - на 10,2% будет увеличено производство лекарств, в том числе вакцины от коронавируса.

"Дальнейшая реализация комплексного плана по развитию фармацевтической и медицинской промышленности до 2025 года позволит нам увеличить объем производства отрасли в 2,5 раза, с 92 до 230 миллиардов тенге ($550,2 млн), объем экспорта лекарств в три раза, с 58 до $174 млн", - поделился министр на заседании правительства.