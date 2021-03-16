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Коронавирусный госпиталь закрыт в Кабардино-Балкарии

Коронавирусный госпиталь закрыт в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии был закрыт госпиталь особо опасных инфекций для пациентов с коронавирусом нового типа. Госпиталь был развернут на базе Терской Центральной больницы.

Медучреждение вернется к работе в штатном режиме. "Центральная районная больница, на базе которой он функционировал, готовится к приему пациентов в штатном режиме. Сейчас в медицинском учреждении проводятся регламентные дезинфицирующие мероприятия", - информирует республиканский Минздрав.

Планируется, что медучреждение приступит к работе в штатном режиме с начала следующей недели.

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Вестник Кавказа

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