Онлайн-концерт "Мой Азербайджан" покажут в России 18 марта

Онлайн-концерт, посвященный культуре Азербайджана, пройдет в рамках проекта "Посольские вечера", передают российские СМИ.

Мероприятия этого проекта устраиваются в музее-заповеднике "Царицыно". Онлайн-трансляцию концерта, посвященного культуре Азербайджана, покажут 18 марта в 21.00 мск на портале "Культура.РФ", на сайте и в соцсетях музея-заповедника "Царицыно", а также на сайте проекта "Посольские вечера".

Организаторами мероприятия выступают Национальный фонд поддержки правообладателей и музей-заповедник "Царицыно", оно проводится при поддержке посольства Азербайджана в РФ.

Концерт назван "Мой Азербайджан" в честь легендарной песни знаменитого певца и композитора, посла АР в России Полада Бюльбюль оглы, с этой композиции и начнется вечер. В программу также войдут произведения из репертуара Муслима Магомаева, азербайджанские народные песни и оперные арии на азербайджанском языке. Исполнители - Эмиль Кадыров (тенор) и Станислав Серебренников (фортепиано).