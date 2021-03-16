Главная » Новости

Жителям Махачкалы порекомендовали пить бутилированную воду

Жителям Махачкалы порекомендовали пить бутилированную воду

В связи с ухудшением качества водопроводной воды из-за паводков жителям Махачкалы рекомендовано употреблять в пищу бутилированную воду, а для купания детей – отстоявшуюся и прокипяченную.

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Дагестану, уточнив, что если нет возможности использовать бутилированную воду, то водопроводная вода должна перед употреблением отстояться не менее суток, затем ее необходимо прокипятить.

1150 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!