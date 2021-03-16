Жителям Махачкалы порекомендовали пить бутилированную воду

В связи с ухудшением качества водопроводной воды из-за паводков жителям Махачкалы рекомендовано употреблять в пищу бутилированную воду, а для купания детей – отстоявшуюся и прокипяченную.

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Дагестану, уточнив, что если нет возможности использовать бутилированную воду, то водопроводная вода должна перед употреблением отстояться не менее суток, затем ее необходимо прокипятить.