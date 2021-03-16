Разведка США обвинила Россию в попытках "очернить" Байдена во время предвыборной кампании

Российские власти во время прошлогодней избирательной кампании в США стремились дискредитировать нынешнего президента страны Джо Байдена. Об этом говорится в докладе, распространенном сегодня аппаратом директора национальной разведки США.

"Мы считаем, что президент России Владимир Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и обострение социально-политического раскола в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию", - сказано в докладе.

Его авторы также отмечают, что они уверены в своей оценке. "Российские государственные и подручные им лица, все обслуживающие интересы Кремля, постоянно работали над тем, чтобы повлиять на общественное восприятие в США", - сказано в докланде.

При этом его авторы обращают внимание на то, что в отличие от 2016 года они не зафиксировали настойчивых усилий России в киберпространстве, направленных на получение доступа к инфраструктуре для проведения выборов.