В воздухе Москвы стало на 400 т выбросов меньше благодаря электробусам

В прошлом году развитие электробусов в Москве привело к улучшению экологии, воздух в городе стал чище, выбросы сократились на 400 тонн.

"В прошлом году благодаря развитию электробусной сети выбросы в воздух загрязняющих веществ сократились примерно на 400 тонн. Замена одного дизельного автобуса на электробус позволяет уменьшить выбросы углекислого газа в окружающую среду на 60,7 тонны в год", - сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В 2021 году количество выбросов в районах с электробусами может сократиться на 60,2 тыс тонн, а в 2022 году - на 85,7 тыс тонн.

В настоящее время по 42 маршрутам в столице ходит почти 600 электробусов, их количество планируется увеличивать.

"Транспорт, работающий от электроэнергии, более безопасен для экологии города, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

Электротранспорт не использует топливо во время движения, а соответственно, и не выделяет загрязняющие вещества во время эксплуатации", - пояснил исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам Государственного научного центра Российской Федерации "НАМИ" Денис Ендачев.