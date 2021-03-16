Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из поездки в город Шуша (ВИДЕО)

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала на своей официальной странице в Instagram видеокадры из поездки в город Шуша.

"Дорогие сестры и братья! Сегодня - в день "Торпаг чершенбеси" мы вновь посетили наш родной город Шуша. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия!

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины! Пусть Всевышний бережет вас и ваших родных!

С глубоким уважением и любовью, Ваша MEHRİBAN", - говорится в публикации первого вице-президента Азербайджана.