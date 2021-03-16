В США заявили, что Ирану было выгодно поражение Трампа

Разведка США полагает, что Тегеран пытался добиться поражения экс-президента США Дональда Трампа на прошлогодних выборах. Об этом говорится в опубликованном докладе Национального совета по разведке.

Кроме того, иранская сторона пыталась подорвать "доверие общественности к выборному процессу и институтам США, посеять раздор и обострить социальную напряженность в США", говорится в докладе.

В соответствии с выводами американского разведывательного сообщества, данное указание последовало от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Реализацией политики данного направления занимались сотрудники иранской разведки и вооруженных сил.