Глава Рособрнадзора сдал вместе с родителями школьников пробный ЕГЭ

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев принял участие во всероссийской акции "День сдачи ЕГЭ родителями", прошедшей во вторник уже в пятый раз.

В рамках акции, призванной снять напряжение перед настоящим экзаменом и развеять основные мифы о нем, Музаев вместе с родителями школьников написал в школе №1500 в Москве пробный ЕГЭ по русскому языку. В мероприятии также приняли участие российские фигуристки Ирина Слуцкая и Анастасия Гребенкина, певица Татьяна Лихачева, актер театра и кино Роман Печерский.

"Очень много домыслов и мифов об экзамене, и когда родители, которые особенно сильно переживают, могут с этой процедурой ознакомиться сами в роли своего ребенка, это много вопросов снимает", - сказал Музаев.

Результаты участников журналистам не сказали, однако организаторы отметили, что родители потенциально готовы к сдаче ЕГЭ, передает ТАСС.

Напомним, всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" проводится пятый год подряд практически во всех регионах страны. Акцию задумали специально для родителей, чтобы они сами познакомились с ЕГЭ, а затем рассказали о том, как он проходит, своим детям.