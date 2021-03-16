Непогода закрыла Военно-Грузинскую дорогу для грузовиков второй раз за день

Движение по Военно-Грузинской дороге запрещено для грузовиков второй раз за сутки. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

В нем говорится, что с 16:50 (мск), дорога закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Грузии, передает "Интерфакс-Юг".

Ранее сообщалось, что в ночь с 15 на 16 марта дорога, также из-за неблагоприятных погодных условий, уже закрывалась для грузовиков, однако днем ее смогли открыть.