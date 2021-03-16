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В Грузии организуют бесплатные курсы по русскому языку

В Грузии организуют бесплатные курсы по русскому языку

В грузино-российском общественном центре имени Примакова с 22 марта начнутся бесплатные курсы русского языка.

В администрации курсов заявили, что желающие смогут овладеть разговорным и деловым языком, а также познакомиться с произведениями известных русских писателей и поэтов.

Уроки будут проводиться с использованием современных методов преподавания иностранных языков, направленных на развитие коммуникативных навыков.

Запись на курсы доступна до 20 марта. Отмечается, что также необходимо электронное резюме по адресу iirgeo@hotmail.com. Обучение пройдет в онлайн-формате.

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Вестник Кавказа

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