В Карачаево-Черкесии нетрезвый полицейский избил жителя

Сотрудник полиции в Карачаево-Черкесии, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, избил местного жителя.

"Усть-Джегутинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Прикубанскому району Карачаево-Черкесской Республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия")", - говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета России по республике.

Следствие установило, что в начале марта 2021 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, который находился при исполнении своих служебных обязанностей, встретил в поселке Ударном местного жителя, он предложил мужчине пройти в служебное помещение опорного пункта ОМВД России по Прикубанскому району для разговора о возможности погашения потерпевшим задолженностей по административным штрафам.

В здании полицейский нанес ему многочисленные удары, которые были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

В отношении сотрудника ОВД проводится служебная проверка, сказал в ведомстве. "Если вина сотрудника будет доказана, то его уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - цитирует собеседника ТАСС.