Владимир Сунгоркин: "После пандемии нас ждет экономический бум"

Прошел год, как на нашу планету надели защитную маску от Covid-19. В марте прошлого года ВОЗ объявила пандемию, а президент России ввел карантин. Последствия пандемии стали тяжелыми как для мира, так и для нашей страны. От covid-19 погибло, по официальным данным, более 92 тысяч россиян, всего же через эту болезнь в стране прошло 4 млн 390 тысяч человек. Пандемия ударила и по экономике. Но даже из несчастья человек должен извлекать полезные для себя уроки. Пандемия многое у нас забрала, но что-то и дала, чему-то научила, как, например, более грамотно противостоять будущим угрозам. Об обратной стороне "коронавирусной медали" обозреватель "Вестника Кавказа" Олег Кусов поговорил с генеральным директором и главным редактором ИД "Комсомольская правда" Владимиром Сунгоркиным.

- Владимир Николаевич, коронавирус - болезнь страшная, но ведь не зря мудрый русский народ говорит, что нет худа без добра. Пандемия принесла много минусов в нашу жизнь, а есть ли хоть какие-то плюсы?

- Конечно, с точки зрения плюсов было не принято смотреть на прошедший год, но сейчас сделать это нужно, потому что неизвестно какие нам еще судьба пошлет бедствия и напасти. И мы, оглядываясь назад, видим, что нужно из любой ситуации извлекать положительное. С холдингом "Комсомольская правда" именно это и произошло. Еще до Covid-19 я говорил своим коллегам-журналистам, чтобы они не торчали зря на работе, не приходили сюда без надобности. Журналистика не нуждается в том, чтобы целый день человек сидел за столом в офисе. Я уверен, что это касается многих профессий, поскольку сидение в офисе - далеко не самое продуктивное занятие. Вот в твой кабинет приятель зашел поговорить, что-то обсудить, сперва поздоровался, потом попрощался - в таком мельтешении проходит рабочий день, а ты не успеваешь сосредоточиться на работе. Как показывает опыт, люди в модных больших редакционных пространствах, в которых они якобы напряженно работают, часто становятся неврастениками, поскольку им приходится и работать, и отвлекаться на происходящее вокруг.

И вот наступил карантин, о котором власти предупредили наш холдинг, кстати, заранее, примерно за месяц, чтобы мы были готовы работать дома. Для нас такое решение психологически оказалось не совсем понятно. Но быстро обнаружилось, что эффективность труда не снизилась. Более того, люди стали работать более продуктивно и интересно. Я и сам поехал в свой деревенский дом, в котором работал даже не больше, поскольку меня не отвлекали частые звонки, огромное количество бессмысленных мероприятий и т.д. Интересный факт: ежедневно в 11 часов мы проводим планерку в "Комсомольской правде", только теперь мы не идем все в один зал, а обсуждаем темы по Zoom. В зале нас раньше собиралось по 20 человек из разных районов Москвы, люди по полтора часа добирались. А теперь мы легко и весело подключили к видеоконференции наши филиалы по всей стране. Раньше они были от нас оторваны, а теперь получают мгновенно актуальную информацию, участвуют в обсуждениях.

Карантин и многие ограничения уже давно отменены, но если вы пройдете по нашим коридорам и заглянете в кабинеты, то увидите в них одного, редко двух человек, а многие кабинеты вообще будут закрыты. Более того, мы вскоре переезжаем в новое помещение. И договорились там арендовать площадь в два раза меньшую, чем здесь. То есть вследствие появления этого чертового вируса, который нам сильно жизнь испортил, мы добились и положительного результата: сократили офисную площадь, избавили коллег от поездок по изнуряющим московским пробкам, наладили более плотную связь с регионами страны. Мы экономим, но не в ущерб работе. Новый офис создаем с расчетом не на персональные рабочие места журналистов, а с расчетом на их общение, на беседы с руководителями и встречи с персонажами и экспертами. Такая схема - не в ущерб нашему лидирующему положению в добыче и переработке информации для населения страны.

- В "Комсомольской правде" работают не только молодые, но и признанные опытные журналисты - скажем так об их возрасте. Очевидно, удаленка способствовала их более смелому общению с высокими технологиями?

- Даже те, кто смотрел на смартфоны и Zoom с суеверным ужасом, уже научились нажимать все необходимые для работы кнопки. У нас работает как молодежь, так и люди среднего и пожилого возраста. Они все освоили высокие технологии.

- А коллег ваших пандемия не изменила? Все-таки тяжелый год, сопровождающийся повышенным уровнем негатива. Мне кажется, люди стали подвластны депрессии.

- Думаю, депрессии у большинства моих коллег не было. Четверть нашего коллектива переболела, а в регионах некоторые филиалы болели чуть ли не всем составом.

Напротив, был оптимизм, хотя мы и зарплату снижали - всем высокооплачиваемым сотрудникам руководящего звена, включая меня, срезали ее на 20%. Только в нынешнем месяце восстановили зарплату до прежнего уровня. А эмоциональный подъем у журналистов стал следствием роста интереса общества к информации. Возросла посещаемость нашего сайта, увеличилась аудитория нашего радио. В трудные времена у людей растет спрос на информацию.

- В одной из своих радиопрограмм вы предрекли хороший экономический рост в России уже ближайшей осенью. Все-таки вы менеджер - руководитель крупного информационного холдинга, потому ваши слова лично меня воодушевили.

- Это чистая арифметика. Во-первых, у людей большой отложенный спрос, они полтора года не ездили в отпуск, а заначки остались. Это серьезный фактор для экономики - вытаскивание денег из кубышки. Во-вторых, рост потребления подтолкнет всю экономику. Уже мы видим, что нефть выросла почти до 70 долларов. Это значит, что ее стали больше потреблять. Началось оживление. В-третьих, люди вакцинируются и этот процесс только ускоряется - они получают защиту от Covid-19. Все это говорит о том, что к лету значительно полегчает... Наступит общий подъем, аналогичный тому, что был в Европе и Америке после Второй мировой войны. Люди очень соскучились по нормальной жизни.