Лавров: Крым навсегда останется в составе России

Вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выразив уверенность, что полуостров навсегда в составе России. Далее министр иностранных дел России подчеркнул, что Западу во главе с США это не изменить.

"Со своей стороны наша дипломатия продолжит и далее вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнеров реалий, связанных с возвращением полуострова домой",- сказал он в своем выступлении на телеканале "Крым 24", текст выступления публикует сайт МИД РФ.

Министр также отметил, что в настоящее время в мире растет интерес к развитию связей с регионом, который Москва будет поощрять. "Радует, что сегодня в мире растет интерес к развитию связей с Крымом, который посещают представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов", - указал глава российского дипведомства.

"Они могут воочию убедиться в приверженности его жителей сделанному в марте 2014 года свободному выбору, а также в том, насколько действительность отличается от тех описаний, которые порой мелькают в ангажированной западной прессе",- обратил внимание он, добавив, что "такие контакты и обмены мы будем и впредь всемерно поощрять".