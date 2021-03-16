Иран разработал собственную вакцину от коронавируса

Сегодня в Иране стартовала первая фаза испытаний собственной вакцины от коронавируса "Фахра". Вакцина была разработана учеными Организации оборонных исследований и инноваций (Сепанд).

По словам директора проект "Фахра" Ахмада Карими, процесс испытания вакцины начался в марте прошлого года. "Процесс производства вакцины, включая культивирование клеток, инокуляцию, пролиферацию, выделение и очистку, инактивацию и создание рецептуры, был запущен в короткий срок, после чего были проведены испытания на животных и различные тесты контроля качества", - цитирует ИРНА.

Кроме того, он обратил внимание на то, что после лабораторных испытаний и испытаний на животных эффективность вакцины была доказана.