Саакашвили призвал малый бизнес в Грузии бороться за свои права

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили обратился к представителям малого бизнеса в Грузии с призывом защищать свои права.

Он подчеркнул, что повышение оплаты на электроэнергию для малых предприятий с 12 до 32 тетри приведет к полному банкротству малых предприятий, ресторанов, мастерских.

Саакашвили пояснил, что подорожание электроэнергии было вызвано именно частными интересами Иванишвили. По словам экс-главы государства, Бидзина настолько дерзок, что считает, что малый бизнес не воспротивится этому. "Хочу обратиться к представителям малого бизнеса, пусть защитят свои права, и двинут этому правительству по рылу", - сказал бывший президент в распространенном видеообращении.

В противном случае, продолжил Саакашвили, нынешнее правительство переедет представителей бизнеса и выгонит их из Грузии, передает "Грузия Online".