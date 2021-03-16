Новороссийск примет фестиваль патриотических кинофильмов

Власти кубанского Новороссийска намерены в первые майские дни провести фестиваль патриотического кино, - сообщили в мэрии города-героя.

"Сегодня важно популяризировать лучшие произведения отечественного кинематографа, адресованные широкой аудитории, пробуждать у зрителей интерес к истории своей страны, укреплять любовь к Родине и ее традициям, выявлять и поддерживать талантливых кинематографистов, работающих в жанре патриотического кинематографа», - написал на своей странице в Instagram мэр города Игорь Дяченко, передает "АиФ-Юг".

Планируется, что кинофестиваль пройдет с третьего по восьмое мая, а его программа будет включать конкурсные показы полнометражных художественных фильмов, документальных фильмов, спецпоказы, внеконкурсные и ретроспективные программы.

Ожидается, что в мероприятии примут участие известные актеры российского кинематографа.