Курорты Кубани получат новую символику

Для курортов Кубани проведут ребрендинг и разработают новый логотип, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Сегодня у нас появились горнолыжные курорты международного уровня. В степных зонах и предгорье развиваем популярный во всем мире аграрный туризм. Краснодарский край стал крупным центром гастрономического туризма. И визуальная символика курортов должна соответствовать новым реалиям", – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев, передает "АиФ-Юг".

Ребрендинг пройдет в два этапа, на первом из которых будет создана платформа бренда и новый логотип. На втором этапе разработают подробный брендбук курортов Кубани - документ, в котором опишут концепцию бренда, его атрибуты, целевую аудиторию, позиционирование.

Впервые символику курортов Краснодарского края разработали около 20 лет назад, когда регион был пляжным и морским курортом, поэтому в визуализацию туристического продукта заложили именно эту идею.

Новый логотип курортов Кубани представят уже к началу нынешнего летнего сезона.