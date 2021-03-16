Жителей Геленджика обеспечат водой из подземных скважин

Проблемы водоснабжения в кубанском Геленджике будут решать при помощи эксплуатационных скважин, поскольку использование программ опреснения на курорте власти края, сочли экономически неэффективным.

"В Геленджике не будут использоваться программы опреснения, потому они дают малый эффект при колоссальных затратах. Для получения того объема воды, который необходим городу, нужно потратить порядка 5 млрд рублей бюджетных денег, потом эта сумма ляжет в тариф, и он будет неподъемным для населения. При наименьших затратах сейчас ведется разработка нового месторождения, и вода найдена", - рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий, передает ТАСС.

Уже ведется подготовка к бурению эксплуатационных скважин, которые будут пробурены в текущем 2021 году. Параллельно продолжится разведка новых источников воды, - говорится в сообщении.