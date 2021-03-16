Хабиб Нурмагомедов рассказал, что ему не нравилось в карьере спортсмена

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов порадовался на своей странице в Instagram, что больше не выступает в MMA.

"С 2012 года я просто мечтал попасть в этот город (Сан-Франциско) без подготовки к своему бою и без никакой диеты, просто прогуляться и насладиться хорошей едой. Отвечаю: оказывается, я как будто бы сидел в тюрьме", - написал боец.

Он признался, что ему очень нравится нынешнее время. "Альхаммдулиллах, как же хорошо не являться действующим спортсменом", - заметил Хабиб.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. Этот бой стал первым для россиянина с сентября 2019 года и после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После победы Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 боях.