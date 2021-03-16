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Гимнастки из Азербайджана выступят на Кубке мира в Софии

Гимнастки из Азербайджана выступят на Кубке мира в Софии

Азербайджанские гимнастки выступят на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который стартует 26 марта в Софии. Первенство продлится до 28 марта, сообщает Международная федерация гимнастики (FIG).

Уточняется, что в индивидуальной программе Азербайджан представят две гимнастки – Нармина Самедова и Арзу Джалилова.

В групповых упражнениях выступят Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

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Вестник Кавказа

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