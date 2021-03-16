Босния и Герцеговина заинтересовалась "Турецким потоком"

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что Босния и Герцеговина заинтересована в "Турецком потоке".

"Мы заинтересованы в доведении "Турецкого потока" до Боснии и Герцеговины", - цитирует его ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

8 января 2021 года исполнился год со дня торжественной церемонии запуска морского газопровода "Турецкий поток", состоявшейся в Стамбуле с участием президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За это время его загрузка выросла в 2,2 раза, в том числе для европейских потребителей - в 2,5 раза.

Напомним, трубопровод состоит из двух параллельных ниток общей пропускной способностью 31,5 млрд кубометров "голубого топлива".