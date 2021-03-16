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Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет в очном формате

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет в очном формате

В 2021 году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в очном формате с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в фонде Росконгресс.

По словам советника президента России, ответственного секретаря Оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, форум пройдет с использованием современных цифровых технологий, обеспечивающих возможность трансляции мероприятий на его ресурсах, передает ТАСС.

Форум пройдет в КВЦ "Экспофорум" 2-5 июня.

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Вестник Кавказа

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