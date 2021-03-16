Пятеро членов одной семьи подорвалась на мине в Агдамском районе

Сегодня на противопехотной мине в Агдамском районе Азербайджана подорвались пятеро мирных жителей - мужчина с тремя сыновьями и внуком.

Инцидент произошел в освобожденном от многолетней оккупации ВС Армении селе Юсифджанлы.

При взрыве пострадали Акиф Гусейнов, Рази Гусейнов, Байрам Гусейнов, Анар Гусейнов и Гусейн Гусейнов. Согласно предварительной информации, это вынужденные переселенцы из села Гаджигервенд Агдамского района.

В результате инцидента один человек погиб, четверо получили ранения. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, передает Тренд.