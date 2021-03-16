Пятеро членов одной семьи подорвалась на мине в Агдамском районе
Сегодня на противопехотной мине в Агдамском районе Азербайджана подорвались пятеро мирных жителей - мужчина с тремя сыновьями и внуком.
Инцидент произошел в освобожденном от многолетней оккупации ВС Армении селе Юсифджанлы.
При взрыве пострадали Акиф Гусейнов, Рази Гусейнов, Байрам Гусейнов, Анар Гусейнов и Гусейн Гусейнов. Согласно предварительной информации, это вынужденные переселенцы из села Гаджигервенд Агдамского района.
В результате инцидента один человек погиб, четверо получили ранения. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, передает Тренд.
Вестник Кавказа
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