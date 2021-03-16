Внесистемная оппозиция не сможет конкурировать с Пашиняном на выборах

Заявления о необходимости провести внеочередные парламентские выборы в Армении звучат ежедневно с момента подписания трехстороннего соглашения по Карабаху 9 ноября 2020 года. За отставку главы правительства Никола Пашиняна уже успели выступить представители духовенства, системная оппозиция, консервативный генералитет, военные преступники периода Первой Карабахской войны, а также внесистемная оппозиция ("Движение за спасение Родины").

Стихийные протесты у здания Национального собрания и шумные шествия уличных "патриотов" сопровождаются одним требованием – изгнать Пашиняна из армянской политики. Однако решительно настроенная внесистемная оппозиция на деле не располагает достаточной электоральной базой, которая позволила бы ей одержать победу на выборах.

В то время как политические тяжеловесы армянской политики в лице "Процветающей Армении" Гагика Царукяна и "Свободной Армении" Эдмона Марукяна скромно ругают премьера, подражая новомодным политическим тенденциям, безликие патриоты с улиц требует создания особых условий, исключающих политическую конкуренцию между оппозицией и Пашиняном.

Громкое название политического объединения и не менее громкие акции не способны скрыть политическую импотенцию "Движение за спасения Родины", которое не может инкриминировать Пашиняну ничего, кроме поражения во Второй Карабахской войне. Безусловно, итог прошлогоднего кровопролития был крайне болезненно воспринят армянской общественностью, и премьер несет ответственность за то, что не сумел предотвратить войну, осуществив своевременную деоккупацию территории Азербайджана. Но разгром Армении в Карабахе не сводится лишь к промахам Пашиняна, поскольку четвертьвековая оккупация сопровождалась формированием коррупционной клановой системы, ее многочисленного аппарата, который и обеспечивал существование сепаратистского режима.

Сегодня псевдопатриоты из "Движения за спасения Родины" тактично молчат, когда речь идет о карабахском клане, поэтому отыгрываются на уязвимом премьера, оказавшемся в политической изоляции. Однако у собирающегося на выборы "Движения за спасение Родины" нет политической программы, способной привлечь избирателя. Выдавливание Пашиняна из армянской политики в действительности отвечает исключительно интересами закулисного армянского олигархата, который финансирует "патриотическое" движение.

Игнорирование необходимости предметного исследования актуальных проблем Армении выдают во внесистемной оппозиции элементы шаблонного политтехнологического проекта с армянским акцентом. Единственное, на что могут надеяться такие псевдопатриоты - попытаться конкурировать с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном. Три года назад Армения в ходе "бархатной революции" уже сделала выбор не в пользу карабахского клана, и теперь предприимчивые внесистемные оппозиционеры рассчитывает приватизировать результаты былой победы Пашиняна. Хотя армянский обыватель в значительной степени разочаровался в революционной власти, голосовать за карабахский клан граждане Армении не станут.

Так или иначе, без участия Пашиняна голосование может быть сведено к противостоянию между электоратами "спасителей" и карабахского клана, в котором повестка "Движения за спасение Родины" может частично привлечь странников нынешнего премьера. Логика проста: армянский обыватель из двух зол предпочтет меньшее, а потому без Пашиняна, но методами действующего премьера уличные активисты надеются повторить его же успех.