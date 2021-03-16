Учения ВДВ стартовали в Крыму

Десантно-штурмовой и артиллерийский полки Новороссийского гвардейского соединения ВДВ переброшены на военный полигон "Опук" в восточной части Крыма в связи со стартовавшими сегодня учениями.

"В рамках командно-штабного учения с десантно-штурмовым и артиллерийским полками Новороссийского гвардейского соединения ВДВ, десантники приступили к планированию боевых действий", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Уточняется, что учения продлятся до 19 марта, в них задействовано более двух тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, самолеты и вертолеты военно-транспортной, штурмовой и армейской авиации.