Гарибашвили: следующие парламентские выборы в Грузии пройдут по плану

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на пресс-конференции после 6-го заседания Совета ассоциации ЕС-Грузия, что следующие парламентские выборы в стране состоятся в 2024 году.

Он подчеркнул, что выборы, прошедшие 31 октября 2020 года, были признаны конкурентными и свободными всеми международными организациями.

"О досрочных выборах, здесь наши уважаемые коллеги уже отметили, это снова не мне решать проводить или нет досрочные выборы. ОБСЕ и все важные международные наблюдатели признали выборы октября 2020-го справедливыми, свободными и конкурентными. Так что следующие выборы в Грузии пройдут в 2024 году", - цитирует главу правительства "Грузия Online".