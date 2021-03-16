Роскомнадзор готов заблокировать Twitter в России через месяц

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) рассматривает вопрос о полной блокировке Twitter в России. Такое заявление сделал заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Он подчеркнул, что это может произойти, если в течение месяца соцсеть не ответит на претензии ведомства. "Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения", - цитирует Субботена ТАСС.

По его словам, если же компания выполнит все требования, санкции в ее отношении будут сняты.

Напомним, с 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве подчеркнули, что направили свыше 28 тыс ребований об удалении противоправных ссылок и публикаций, однако соцсеть так и не выполнила их.