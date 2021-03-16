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В Краснодаре подорожает транспортный проезд

В Краснодаре подорожает транспортный проезд

Руководство МУП "Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление" повысит стоимость проезда на общественном транспорте в краевой столице с 28 рублей до 30 рублей. Это мера принята во избежание оказаться в кредиторской задолженности.  

По словам директора организации Александра Грачева, сейчас просрочка составляет 150 млн рублей. "На сегодня пассажиропоток не восстановился, показатель за первые два месяца 2021 года снизился на 17%", - сказал он, отметив, что эти "два рубля спасут предприятие".

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Вестник Кавказа

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