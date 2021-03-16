Врачи перечислили основные симптомы образования тромбов

Британские врачи рассказали об основных симптомах, которые свидетельствуют о развитии тромбов.

По словам специалистов, сгустки крови чаще всего образуются в ногах, а одним из частых признаков тромбоза остается отек ног. "В ногах может усиливаться зуд, а кожа приобретает красный или синий оттенок", - цитирует медиков РИА Новости со ссылкой на портал Express.

Далее, по мере развития тромбоза, зуд перерастает в боль, а тромб в области голени вызывает спазмы. Если тромб переместился из ног в легкие, то у пациента наблюдается затрудненное дыхание, сильный кашель, боль в груди и головокружение. В этом случае специалисты рекомендуют немедленно обращаться к врачу.

Напомним, ранее Германия, Франция, Италия и Испания временно приостановили применение вакцины от коронавируса Covid-19, разработанной Оксфордским университетом и англо-шведской компанией AstraZeneca, из-за сообщений о том, что у некоторых привившихся образуются тромбы.