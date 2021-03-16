Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о мокром снеге и сильном ветре

В ближайшие 24 часа в Карачаево-Черкесии ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

При этом в горах порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

В ведомстве также поведали, что ночью в республике пройдет дождь с мокрым снегом, местами возможны сильные осадки. В горах осадков не ожидается, однако по-прежнему сохраняется опасность схода лавин, передает "Интерфакс-Юг".